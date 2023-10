Hospital Evangélico recebe robô para cirurgias menos invasivas

Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e médico radio-oncologista que atua no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), o deputado estadual Dr. Bruno Resende destacou a importância da aquisição anunciada hoje em entrevista coletiva, pela diretoria do hospital, que contou com a presença do presidente da instituição Eliseu Crisóstomo de Vargas, do superintendente Wagner Medeiros Junior e do analista de relacionamentos instituicionais Jathir Moreira.

O robô Versius é um sistema compacto, portátil e modular que pode ser movido para diferentes salas dentro dos centros cirúrgicos. Com braços que se articulam separadamente, além de conexões que simulam com precisão movimentos do pulso e com pinças ultrafinas, o sistema tem se mostrado uma alternativa para a democratização da cirurgia robótica. “A cirurgia robótica traz muitos benefícios para o paciente das quais uma menor incisão, não tem sangramento, risco de infecção reduzido e recuperação muito mais rápida. É um avanço para nossa região”, disse o superintendente.

A importância do equipamento:

“Vai ser o terceiro robô do Espírito Santo e o primeiro fora da Grande Vitória. O custo é de aproximadamente 8 milhões de reais e permite uma cirurgia minimamente invasiva. Ele pode ser utilizado para vários tipos de procedimentos cirúrgicos, desde urológicos, passando por cirurgia geral, cirurgia ginecológica, cirurgia oncológica, cirurgia torácica. Possibilitará também a ampliação de ensino e pesquisa dentro da instituição”, destaca Dr. Bruno.

“Aqui, no Hospital Evangélico, ele vai permitir que o hospital e a filantropia estejam mais uma vez na dianteira com relação à inovação e oferta de novas tecnologias, para que possa ser oferecido aos pacientes os tratamentos menos invasivos e com melhor possibilidade de cura, aliados a menores chances de complicações ”, afirma o deputado.

“É importante dizer que o Brasil está começando dentro dessa área e hoje no mundo pelas estatísticas apenas 5% da popualação tem acesso a cirurgia robótica. No Brasil, esse percentual é ainda de meio por cento e o Hospital Evangélico está no processo de contribuir no aumento de tipo de cirurgia”, relata.

Como funciona?

O robô não realiza a cirurgia sozinho, é o cirurgião quem controla tudo: o robô é apenas um equipamento que é manuseado pelo cirurgião. Todos os movimentos são guiados pelo médico.

O cirurgião realiza todos os movimentos por meio de um console de comando, ao lado da mesa cirúrgica, como se fosse um “joystick” de videogame que movimenta os braços mecânicos do robô, reproduzindo os movimentos da mão do médico.

Mais novidades

Além do robô, um pleito antigo também está próximo de chegar aos pacientes com câncer. Em conversa com o governador Renato Casagrande, o deputado Dr. Bruno Resende recebeu a notícia é de que o HECI contará com um investimento de aproximadamente 8 milhões de reais, do Ministério da Saúde, para a compra de um novo Acelerador Linear para o tratamento de Radioterapia.

Esse equipamento possibilitará ao HECI oferecer técnicas ainda mais modernas, e tratar um número ainda maior de pacientes com câncer.

“São excelentes notícias para a população. A cirurgia robótica e o novo equipamento de radioterapia do Hospital Evangélico vão melhorar muito o atendimento à saúde do Sul Capixaba. Agradecemos ao governador Renato Casagrande, pela sensibilidade e dedicação à vida do capixaba, sempre ouvindo as nossas solicitações”, destacou Dr. Bruno Resende.