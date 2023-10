Ifes oferece mais de mil vagas em cursos gratuitos a distância

O Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes está com inscrições abertas no processo seletivo de cursos de Formação Inicial e Continuada na modalidade a distância. Sendo assim, são ofertadas no total 1.160 vagas. Há oportunidades para: Vendedor; Inglês Básico; Assistente Administrativo; Operador de Computador; Mediador Pedagógico em Educação a Distância (EAD); e Textos de Humor no Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa.

Os interessados terão até o dia 13 de novembro para realizar as inscrições on-line. Caso existam mais interessados do que o número total de vagas, será feito um sorteio on-line.

Os cursos são ofertados por meio do Projeto de Cursos a Distância em Rede do Ifes. Acesse a página do Edital 75/2022 – Oferta de Vagas em Cursos de Formação Inicial e Continuada na Modalidade a Distância para se inscrever.

Veja os cursos e vagas oferecidas:

Curso Operador de Computador

Requisitos: Ensino Fundamental Completo e ter acesso a computador com internet

Início: Fevereiro/2024

Vagas: 240

Curso de Inglês Básico

Requisitos: Ensino Fundamental Completo e ter acesso a computador com internet

Início: Fevereiro/2024

Vagas: 120

Curso Assistente Administrativo

Requisitos: Ensino Fundamental Completo e ter acesso a computador com internet

Início: Fevereiro/2024

Vagas: 280

Curso de Vendedor

Requisitos: Ensino Fundamental Completo e ter acesso a computador com internet

Início: Fevereiro/2024

Vagas: 160

Curso de Mediadores Pedagógicos em EAD

Requisitos: Graduação completa e ter acesso a computador com internet

Início: Fevereiro/2024

Vagas: 200

Curso Textos de Humor no Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa

Requisitos: Ensino médio completo e ter acesso a computador com internet

Início: Fevereiro/2024

Vagas: 160