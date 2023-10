Inscrições abertas para caminhada noturna Passos dos Quilombolas, em Anchieta

Anchieta se prepara para a 9ª edição da caminhada “Passos dos Quilombolas”, que irá acontecer no próximo dia 17 de novembro, na comunidade rural de São Mateus, onde também haverá festa durante todo o final de semana (17 a 19/11). O evento é tradicional e objetiva valorizar a cultura quilombola, presente em grande parte dos moradores da localidade. As inscrições já podem ser realizadas por meio de um formulário digital (CLIQUE AQUI).

A concentração para a caminhada será às 18h, em frente ao Centro Cultural, no centro da cidade, onde haverá roda de capoeira e aquecimento antes da largada. De acordo com os organizadores, a previsão é que os andarilhos cheguem em São Mateus às 19h30, e serão recepcionados pelo Grupo de Jongo Tambores de São Mateus. Na chegada haverá ainda roda de capoeira com os participantes e na sequência, desfile cultural e show de pagode com Sulinho. O percurso da caminhada é de 12 km.



Festa na comunidade até domingo

As comemorações da Semana da Consciência Negra na comunidade de São Mateus seguem até domingo (19) com shows, derrubada do mastro, cavalgada, almoço comunitário e forró com a apresentação das bandas Luiz Show, Tropical Brasil e Musical Prateado.

Programação:

17 a 19 NOVEMBRO | São Mateus – Anchieta ES



SEXTA-FEIRA – DIA 17/11/2023

18h00: CONCENTRAÇÃO DA CAMINHADA EM FRENTE AO HOTEL ANCHIETA

18h30: SAIDA DA CAMINHADA COM DESTINO A SÃO

MATEUS

19h30: APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CAPOEIRA DE SÃO MATEUS – PROF ERMINIO

20h00: APRESENTAÇÃO DO GRUPO TAMBORES MIRINS

20h30: DESFILE AFRO E LOGO APÓS CONCURSO

RAINHA AFRO 2023

21h00: APRESENTAÇÃO DO GRUPO TAMBORES DE SÃO

MATEUS

22h00: SHOW DE PAGODE COM SULINHO



SÁBADO – DIA 18/11/2023

15h00: CONCENTRAÇÃO PARA DERRUBADA DO MASTRO DE SÃO BENEDITO EM FRENTE A ESTÁTUA DE MESTRE VALENTIM

16h00: DERRUBADA DO MASTRO JUNTO COM BANDAS

CONVIDADAS



DOMINGO – DIA 19/11/2023

08h30: CONCENTRAÇÃO DA CAVALGADA NO CLUBE DO

CAVALO EM ITAPEUNA

09h00: MISSA AFRO NA COMUNIDADE DE SÃO MATEUS

09h30: SAIDA DA CAVALGADA

10h00: CHEGADA DA CAVALGADA E SHOW COM LUIZ

SHOW

11h00: LEILÃO DE GARROTES

12h00: ALMOÇO COMUNITÁRIO E SHOW COM EDUARDO JURIATO

14h00: SHOW COM MUSICAL PRATEADO

17h00: SHOW COM TROPICAL BRASIL

INSCRIÇÕES CLIQUE AQUI