Inscrições abertas para curso gratuito de capacitação em práticas empresariais

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon-ES) oferece, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Espírito Santo (Senac-ES) o curso “Práticas empresariais”, que visa capacitar novos profissionais ou aprimorar os conhecimentos de profissionais na área contábil. As vagas são para as unidades do Senac dos municípios de Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.

No curso, os alunos terão oportunidade de aprender sobre técnicas da rotina contábil. “A parceria do Sescon-ES com o Senac-ES veio para somar, já que é uma iniciativa de extrema importância no contexto da educação e capacitação de profissionais na área de contabilidade. Ele desempenha um papel fundamental em preparar novos talentos e aprimorar os conhecimentos dos profissionais já atuantes neste setor”, destaca Elido Emmerich, presidente do Sescon-ES.

Além disso, o Sescon-ES também ressalta a parceria com as Associações dos municípios: Associação dos Contabilistas do Sul do Estado do Espírito Santo (Ascosul), em Cachoeiro de Itapemirim, Associação dos Profissionais de Contabilidade de Colatina (Aproc) e Associação dos Contabilistas de Linhares (Ascol).

As inscrições são gratuitas e o curso será para pessoas que não possuem renda ou estão há algum tempo sem trabalhar. Desta vez serão ofertadas 30 vagas para cada município e a carga horária será de 192 horas e, ao final, os alunos receberão certificados.

Quem já tem uma profissão e atua no mercado contábil ou mesmo quem planeja iniciar nessa carreira administrativa, pode contar com a ajuda do Sescon-ES para se capacitar e se manter atualizado com as novas tendências de mercado. O curso será dividido em seis módulos:

Realizar procedimentos de constituição de empresas (36h); Auxiliar na apuração e cálculo tributários e Fiscais (36h); Realizar procedimentos de departamento pessoal (36h); Auxiliar na gestão financeira de contas à pagar e receber (36h); Assessorar os procedimentos de escrituração contábil (36h); Projeto Integrador – Assistente de contabilidade (12 horas).

Os pré-requisitos são:

• Ter mais de 18 anos

• Ensino médio completo

As inscrições estão disponíveis até o dia 01/11/2023 no site www.sescon-es.org.br

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (27) 3434-4050