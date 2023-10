Inscrições para a Taça Nosso Esporte de Vôlei a partir de segunda (23)

Mais uma competição esportiva vai agitar Cachoeiro, e, dessa vez, são os praticantes de voleibol que vão entrar em quadra. É a Taça Nosso Esporte Cachoeiro de Voleibol, competição que abrirá inscrições na próxima segunda-feira (23).

Podem participar atletas acima de 15 anos, moradores dos bairros e distritos de Cachoeiro, nas categorias masculina e feminina.

Para realizar a inscrição, o responsável da equipe deverá comparecer à sede da Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro (Semesp), localizada no Centro de Manutenção Urbana (CMU), rua Agildo Romero, s/n, bairro São Geraldo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

As inscrições ficarão abertas até o dia 6 de novembro, ou quando completar o número de 12 times, quantitativo máximo de participantes. Os times inscritos terão que representar um bairro ou distrito do município.

Os jogos, com previsão de início no próximo mês de novembro, serão disputados no Ginásio Hermo Gomes, no bairro Aquidaban.

“A Taça Nosso Esporte Cachoeiro é uma competição que sempre movimenta as comunidades em torno do esporte e da confraternização social. Por isso, convidamos as equipes a se inscreverem e estarem conosco nesse torneio”, destaca Ramon Silveira, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.