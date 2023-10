Inscrições para Concurso da prefeitura de Vargem Alta começam hoje (30)

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta abriu concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva. O Edital foi publicado na última segunda-feira (23), no Órgão Oficial do Município. As inscrições começam nesta segunda-feira (30) e seguem até o dia 19 de novembro.

Ao todo serão 189 vagas, sendo 14 (catorze) vagas para cargos de Ensino Fundamental Incompleto, 10 (dez) vagas para cargos de nível Fundamental Completo, 78 (setenta e oito) vagas para cargos de nível Médio/Técnico e 87 (oitenta e sete) vagas para cargos de nível Superior.

A carga horária semanal varia entre 20h e 40h, dependendo da função. Os salários variam de um salário mínimo, R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), a R$ 2.445,08 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).

O valor da taxa de inscrição é de acordo com o cargo pretendido. A saber, R$ 60,00 para o nível Fundamental, R$ 80,00 para o nível Médio/Técnico e de R$ 100,00 para cargos de nível superior. Entretanto, o período para solicitação de isenção da taxa de inscrição é de 30/10 a 31/10.

Sobre o concurso de Vargem Alta

O edital e as provas serão executadas por meio do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). Sendo assim, os interessados deverão se inscrever exclusivamente no site www.idcap.org.br,

As provas objetivas e discursivas serão realizadas dia 17/12/2023. O período para solicitação de atendimento especial para realização das provas é de 30/10/2023 a 19/11/2023.

Todos os questionamentos e/ou solicitações relacionados ao Edital nº 001/2023 deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IDCAP, por meio do Fale Conosco no site www.idcap.org.br ou e-mail [email protected].

Para mais informações, acesse o Edital nº 001/2023, publicado no Órgão Oficial do Município nº 2221, dia 23 de outubro de 2023, CLICANDO AQUI.