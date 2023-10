Inscrições para o concurso da Guarda Civil Municipal são prorrogadas

A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento (Segeplan), prorrogou o prazo de inscrições para o concurso público da Guarda Civil Municipal. Os candidatos agora podem fazer suas inscrições até o próximo dia 23 de outubro.

As inscrições são feitas no site da banca realizadora do certame, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), pelo endereço www.idecan.org.br. A prova será no dia 3 de dezembro.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá pagar uma taxa de R$ 100,00.

As 150 vagas do concurso serão dividas da seguinte forma: 97 são para ampla concorrência, 45 reservadas para os candidatos que se autodeclaram negros, e 8 para pessoas com deficiência.

A remuneração prevista para o cargo de Agente Comunitário de Segurança é composta de subsídio mensal de R$ 2.700 e auxílio alimentação de R$ 650,00. Ainda pode contar com gratificação por escala especial, nos termos da Lei nº 5.407/2022 no valor de R$ 3.564; e gratificação especial de risco de vida por atividade nos termos da Lei nº5.407/2022 no valor de R$ 2.700.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, cumpridas em regime diário, de segunda a sexta-feira, ou em regime de escala, plantões noturnos e similares, em turnos de serviço, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos para o concurso:

Ensino Médio completo;

Nacionalidade brasileira e aos estrangeiros, guardadas as limitações legais;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Comprovar quitação com as obrigações militares e eleitorais;

Aptidão física, mental e psicológica e idoneidade moral comprovada por investigação social e por certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual e da União;

Habilitação para condução de veículo, no mínimo, na categoria “B” ou “A” e “B”

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos completos na data de inscrição no concurso;

Participar e ser aprovado em curso de formação que integra o concurso.

Confira o EDITAL do concurso e o EDITAL de retificação.