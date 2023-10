INSS terá concurso público com 1.500 vagas para médico perito em 2024

Nesta terça-feira (24), em reunião da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, o ministro Carlos Lupi apresentou as metas do Ministério da Previdência Social e indicou a realização de um novo concurso INSS, que ofertará 1.500 vagas para perito médico federal.

Durante seu discurso, o governante afirmou que as vagas serão destinadas às regiões com maior índice de necessidade, como o interior do país e o Nordeste: “vamos propor que o aprovado trabalhe por, pelo menos, 10 anos no local onde foi lotado”, argumentou.

Vale lembrar que, em Ofício encaminhado recentemente ao Ministério da Previdência Social, o presidente da ANMP, Luiz Carlos recomendou a oferta de mais de 3.000 vagos para perito médico, considerando que quase metade dos postos não estão sendo ocupados atualmente.

Concurso INSS: fim do trabalho remoto? Entenda!

Ainda durante a reunião da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, Carlos Lupi afirmou que uma das novas metas para 2024 é o retorno total do trabalho presencial do servidores do INSS, já que cerca de 40% dos profissionais trabalham no formato remoto desde o início da pandemia.

“Em 2024, a Previdência Social viverá uma nova fase. A humanização dos serviços e o atendimento presencial à população são fundamentais […]. Percebo a necessidade dessa população de ter o contato humano, de falar, de ouvir. […] A Previdência é mais social do que previdenciária”, comentou.

Panorama do concurso INSS para Perito Médico

Realizado em 2011 pela FCC, o último concurso INSS para perito médico ofertou 375 vagas para médicos, com remuneração inicial de R$ 9.070,93.

Na ocasião, os candidatos foram submetidos não só a etapa de provas objetivas, como também a de títulos. A primeira fase foi composta por 80 questões, divididas entre conhecimentos gerais e específicos e durou 4 horas. Ao todo, foram registrados 11.760 profissionais inscritos.

Confira os salários:

Perito médico:

Perito médico 20h: R$ 7.938,50;

Perito médio 30h: R$ 11.906,24; e

Perito médico 40h: R$ 15.875,99.

Resumo do concurso INSS (Perito Médico)

Situação: concurso anunciado

Vagas: 1.500

Cargo: Perito Médico

Escolaridade: nível superior

Salários: até R$ 15.875,50

Confira o último edital

Fonte: Direção Concursos