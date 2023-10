Intervenções de requalificação viária avançam em avenida de Cachoeiro

Com apoio da Prefeitura de Cachoeiro, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está dando prosseguimento às intervenções previstas no projeto de requalificação viária da avenida Francisco Lacerda de Aguiar, elaborado pela equipe de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Obras (Semo).

Os trabalhos estão concentrados no trevo do Posto Senna, que será remodelado para se adequar às mudanças do fluxo viário da região, sendo que uma delas já está em vigor: o bloqueio do acesso ao bairro Amarelo para os condutores que trafegam pela avenida Aristides Campos.

Como opção, os veículos podem realizar o contorno pela rua São Camilo de Lélis, que teve seu sentido invertido. Mais adiante, um cruzamento semafórico foi instalado, na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em frente à rua Osvaldo Cruz (saída do Centro Universitário São Camilo), onde os veículos que descem pela rua São Camilo de Lélis podem realizar o retorno no sentido rodoviária, ou acessar o bairro Amarelo pela rua Idalino Soares.

Paralelamente, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) realiza a sinalização horizontal e vertical nos trechos que sofreram mudanças, e disponibiliza agentes de trânsito, que atuam nesses locais para orientar os condutores.

“Estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria de Obras e o Dnit para mitigar os inevitáveis transtornos gerados por esse período de mudanças no trânsito, para que a população se adapte às alterações, que têm como principal objetivo trazer maior segurança a pedestres e condutores e, também, dar mais fluidez ao tráfego de veículos, evitando retenções desnecessárias”, destaca o secretário municipal de Segurança e Trânsito e vice-prefeito, Ruy Guedes.

Projeto foi aprovado pela população

O projeto de requalificação viária da avenida Lacerda de Aguiar, que também inclui intervenções na avenida Aristides Campos, foi elaborado por técnicos em mobilidade urbana da Secretaria Municipal de Obras (Semo) e apresentado à população em audiência pública no último mês de julho.

As mudanças incluem um conjunto de intervenções que visam reduzir pontos de retenções que geram transtornos e acidentes de trânsito. Confira abaixo um vídeo com todos os detalhes do projeto: