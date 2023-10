Irmão de vereador do Espírito Santo é assassinado a tiros   

O ex-surfista Valquer Sandro Oliveira Santos foi assassinado, nesta sexta-feira (13), em Vitória. De acordo com a Polícia Militar (PM), o irmão do vereador Duda Brasil, teria sido alvejado por tiros, durante a madrugada, no bairro Santo Antônio.

“Na madrugada desta sexta-feira (13), policiais militares foram acionados para verificar uma denúncia de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no bairro Santo Antônio, Vitória, e que havia uma suposta vítima. Ao chegar no local, a equipe constatou que havia um indivíduo caído no chão e sem sinais vitais”, disse a polícia por meio de nota.

A Polícia Civil foi acionada. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

Por causa do ocorrido, a Câmara de Vitória lamentou a morte do irmão do vereador e decretou luto oficial de três dias.

“O presidente da Câmara Municipal de Vitória, Leandro Piquet, irá decretar Luto Ofical de três dias pelo falecimento de Valquer Sandro Oliveira Santos, irmão do vereador Duda Brasil. Essa Casa de leis lamenta o falecimento e presta sua solidariedade ao vereador e seus familiares”, escreveu a assessoria no perfil oficial da instituição no Instagram.