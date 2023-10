Itapemirim recebe título de capital do atum e do dourado

O município de Itapemirim, em especial a classe pesqueira, está em festa! Foi sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) a lei que confere a cidade o Título de Capital Estadual do Atum e do Dourado.

O projeto é de autoria do deputado estadual, Sérgio Meneguelli, em reconhecimento ao potencial pesqueiro da nossa cidade.

Esse é um importante fomento a economia e ao turismo do município que é o segundo maior produtor de pescado do país.

