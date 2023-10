Já garantiu o seu? Ingressos para show do ‘Nadson, o Ferinha’ terá virada de lote

Com mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Nadson, o Ferinha, nova promessa do arrocha, se apresenta em Cachoeiro de Itapemirim no dia 11 de novembro. E quem ainda não garantiu o ingresso deve correr! Nesta quinta-feira (19), a organização divulgou uma nova virada de lote.

O cantor, de 21 anos, que tem arrastado multidões por onde passa, e é responsável por sucessos, como: Sinal, feat com João Gomes; e Cadê Seu Namorado Moça?, parceria com Thales Lessa, se apresenta no Parque de Exposições, no bairro Aeroporto.

Os ingressos estão sendo vendidos nos pontos de venda: em Cachoeiro, na Oriento Joias (Centro – Perim Center); em Marataízes, na Ótica da Corujinha, e em Castelo, na Tanea Multimarcas; e também na internet, no site www.seuticket.com.br.

Nadson o Ferinha é uma estrela em ascensão que revolucionou o Arrocha e que tem contagiado a todos no Brasil e ele chega em Cachoeiro com a sua Label criada pelo seu próprio escritório, que na última edição realizada em Salvador, no Estádio Fonte Nova, reuniu mais de 40 mil pessoas.

Nesta quinta-feira (19), vai rolar virada de lote. Quem quiser garantir o antecipado ainda no segundo lote é só correr que ainda dá tempo!

Serviço:

Farra do Ferinha – Nadson o Ferinha

Data: 11 de novembro de 2023

Programação: Nadson, Os Magnatas, Márcio Pedrazzi, DJ Wesley Santos e muito mais.

Horário: A partir das 21h.

Local: Parque de Exposições de Cachoeiro

Pontos de Venda:

Cachoeiro – Oriento Joias (Centro – Perim Center)

Marataízes – Ótica da Corujinha

Castelo – Tanea Multimarcas

Vendas online: www.seuticket.com.br