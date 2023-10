Jaguaré projeta 2024 após ser campeão do Capixabão Série B

O Jaguaré conseguiu alcançar os dois grandes objetivos no Capixabão Série B Sicoob. O Tricolor do Norte superou o Rio Branco FC por 2 a 0, e levantou o inédito troféu na competição, no último sábado (28), no estádio Kleber Andrade. Os dois finalistas já tinham garantido o acesso à primeira divisão estadual do ano que vem.

Quem abriu o placar foi o volante Carlinhos, de cabeça, aos 22 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, aos 38, o atacante Rael recebeu livre na área e chutou rasteiro, no canto direito do goleiro, para ampliar. O Jaguaré faturou R$ 35 mil como prêmio pelo título, enquanto o Rio Branco FC ficou com a premiação de R$ 20 mil.

“Entramos fortes na competição, com o objetivo de subir, mas eu sempre almejei o título, que consagra a cidade que estava há muito tempo sem disputar a Série A e a Série B do futebol capixaba”, comemorou o presidente do Jaguaré, Wagner Baque de Oliveira, que projeta a temporada 2024.

“Já sabemos que tem equipes que se reforçaram bem, que viraram SAF, e nós não estamos muito atrás não. Estamos conversando com alguns jogadores da nossa equipe, tentando manter uma base. Mas nosso time está vindo forte para a disputa!”, concluiu o presidente do Jaguaré, clube que volta à primeira divisão depois de 13 anos.

Vice-campeão, o Rio Branco FC também começa a pensar no Capixabão 2024. O clube de Venda Nova do Imigrante foi campeão capixaba, em 2020, e vice-campeão, em 2021, antes do rebaixamento em 2022.

“Nós da diretoria estamos muito satisfeitos. O objetivo foi alcançado, que era o acesso, então temos que agradecer e parabenizar os nossos atletas, a comissão técnica, os nossos patrocinadores, a Federação pela organização, a TVE pela excelente transmissão, e o Governo do Estado pela Lei do Incentivo ao Esporte. Se nós tivéssemos vencidos, estaríamos mais felizes, mas não estamos indo embora tristes”, afirmou o presidente do Rio Branco FC, Erivelto Uliana, que explica a preparação para o ano que vem.

“O Rio Branco chega mais cascudo. A caída para a Série B foi bem dolorosa, mas conseguimos voltar no primeiro ano. E temos a noção do tamanho do desafio do ano que vem. Talvez seja um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, então já iniciamos a busca de patrocínio para montarmos um time competitivo”, concluiu Erivelto.

Presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), Gustavo Vieira parabenizou os times e falou da expectativa para o próximo ano: “São duas equipes tradicionais aqui do Estado, então desejo um bom retorno à Série A 2024! São duas praças importantes, o Rio Branco FC foi campeão e vice-campeão recentemente, o Jaguaré já foi vice-campeão estadual com boas campanhas, retornou no ano passado (com as atividades profissionais) e conseguiu o acesso, tem uma belíssima praça, com um excelente gramado. Então os dois vêm agregar. O Capixabão 2024 promete, a gente está vendo os clubes se planejando, se preparando, contratações, as equipes se movimentando já pensando que será difícil para todos”.

O Capixabão Série B Sicoob teve novamente o naming rights do Sicoob, instituição financeira cooperativa parceira do nosso futebol, e o importante apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e da TVE, que tem os direitos de transmissão. A bola utilizada foi a da Kagiva.

Gerente de créditos e agronegócios do Sicoob, Eduardo Ton participou da entrega na premiação, ao lado do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, e falou sobre a competição: “O futebol capixaba está de parabéns, está muito organizado, pronto para ter uma escalada a nível nacional. É importante para o Sicoob estar patrocinando e a gente espera estar junto nos próximos campeonatos. É muito importante estar presente e ser vistos pelos nossos associados, então é bom a gente estar no meio da nossa comunidade, apoiando o nosso futebol, que é tão importante para desenvolver o Espírito Santo também”.

Capixabão Série B Sicoob – Final

– Jaguaré 2 x 0 Rio Branco FC (28/10, Kleber Andrade, Cariacica)

Gols: Carlinhos (JAG), aos 20 minutos, e Rael (JAG), aos 38 minutos do 1º tempo.

Arbitragem: Wesley Silva dos Santos (árbitro), Katiuscia Mayer Berger Mendonça (assistente 1), Marcio Roberto Berger (assistente 2), Luiz Felipe Laia (árbitro reserva), Heitor Augusto Prates Dutra (assistente reserva) e Carlos Eduardo Depizzol (observador).

Jaguaré: Paulo Henrique; Cássio (Bruno Luiz), Rafhael Silva, Caio Capixaba e Dodô (Ronieli); Jonata Pé de Pato, Carlinhos (Bruno Paixão), João Paulo (Gabriel Jordan) e Carlos Vitor; Marcudinho e Rael. Técnico: Vevé.

Rio Branco VN: Pedro Zanette; Douglas, Neguete, Kennerson e Neto; Iure Santana (Diego Silva), Renzo (Lucas Tavares), Canário (João Manoel) e Gustavo Tonoli; Pepeu (Pinote) e Luiz Felipe (Pedrinho). Técnico: Antônio Carlos Roy.