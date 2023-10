Jovens atletas de Anchieta fazem testes em time da Bahia

Cinco jovens atletas de Anchieta, que fazem parte do Programa Anchieta Rumo ao Futuro, estão participando de testes técnicos nas categorias de base do Esporte Clube Bahia, no Estado da Bahia. Os testes seguem até a próxima sexta-feira (20) e podem garantir vaga no time de futebol de campo baiano.

Os jovens jogam na categoria sub 11 do programa esportivo municipal e são eles: André Lucas Pereira de Almeida, João Miguel dos Santos Gonçalves, Lorenzo Rodrigues Simões, Paulo André Ramos de Moraes e Pedro Vitor de Oliveira Moraes da Silva.

“Nosso programa Anchieta Rumo ao Futuro é uma grande escola que está projetando bons profissionais do esporte em várias categorias”, destaca o secretário de Esportes e da Juventude, João Orlando Simões.