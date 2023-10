Justiça mantém resultados da Convenção que declarou Rigoni presidente

Nesta segunda-feira (16), o pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo decidiu por 2 votos a 1 manter a regularidade da Convenção Estadual do União Brasil. Desta vez, foi julgado o mérito da ação.

Durante os votos, os desembargadores destacaram a legitimidade da convenção e reforçaram o cumprimento de todas as regras estatutárias, inclusive o argumento da outra parte, quando houve questionamento sobre o quórum necessário. Os desembargadores confirmaram a presença de 13 convencionais aptos para a votação, um a mais do que o necessário para realização.

Com isso, fica valendo a decisão democrática e unânime da Convenção que decidiu por Felipe Rigoni como presidente estadual do União Brasil nos próximos quatro anos.