Kennedy: crianças aprendem como se proteger de animais peçonhentos

A Vigilância Ambiental em Saúde de Presidente Kennedy realizou, nesta quarta-feira (25), uma palestra com crianças da Creche Menino Jesus, na Sede.

O objetivo foi conscientizar as crianças sobre os riscos de acidentes com animais peçonhentos e animais sinantrópicos.

De acordo com a administração municipal, as crianças aprenderam sobre as características desses animais, os perigos que eles representam e como se proteger. A atividade foi muito bem recebida pelas crianças.