Lei Paulo Gustavo: inscrições de projetos vão até a segunda (23)

As inscrições para os editais da Lei Paulo Gustavo Vila Velha foram prorrogadas até a próxima segunda (23). O primeiro edital, nº 001/2023, representa um investimento de R$ 1.568.924,13 para selecionar projetos culturais de produção de Audiovisual de Curta-metragem.

Serão beneficiados quatro projetos na categoria de Curta-metragem de ficção e cinco na categoria de Curta-metragem documentário, promovendo a diversidade de manifestações culturais do município.

O edital nº 002/2023 foca na seleção de projetos culturais de produção Audiovisual de Videoclipes, Webséries e Podcasts. Serão concedidos apoios financeiros a dez projetos de produção de Videoclipes, cinco de webséries e cinco de podcasts.

O investimento total deste edital é de R$ 440 mil. Já o terceiro edital, nº 003/2023, é destinado ao apoio a cineclubes do município.

Quatro projetos serão selecionados, com o propósito de incentivar a manutenção de cineclubes existentes, a criação de novos, a organização e a distribuição de acervo audiovisual. Por meio de um investimento total de R$ 128 mil, o objetivo é fortalecer a política de audiovisual e difundir a prática cineclubista no local.

O n.º 004/2023 pretende apoiar o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais de diversas áreas em Vila Velha. Serão selecionados ao total 63 projetos – com valor total de R$ 650 mil disponibilizado -, abrangendo campos como teatro, dança, ópera e música erudita, música popular, artes visuais, livro, leitura e literatura, artesanato, circo, culturas populares tradicionais, capoeira, congo, carnaval, cultura hip-hop e funk.

Por fim, o quinto edital, nº 005/2023, busca selecionar duas propostas de intervenção artístico-urbana nas linguagens grafite e pintura mural. Os projetos selecionados visarão transformar regiões do município em uma galeria a céu aberto, promovendo a valorização da identidade local através de elementos da cultura da região. O valor total para este edital é de R$ 300 mil.



Chamamentos

Também até o próximo dia 23 de outubro, estão abertas as inscrições para participar de três chamamentos públicos. O Edital 002/2023 é um chamamento público que busca apoiar reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema.

A proposta desse edital é reconhecer e contratar profissionais que se dediquem à capacitação, formação e qualificação por meio de oficinas, workshops, cursos ou outras atividades educacionais voltadas para a produção audiovisual, abrangendo as diferentes manifestações artísticas e culturais do setor.

Já o Edital 003/2023 tem como objetivo o chamamento público para o credenciamento de profissionais interessados em oferecer cursos e oficinas de capacitação no audiovisual.

A intenção é identificar e contratar aqueles que fornecem serviços de capacitação, formação e qualificação por intermédio de oficinas, workshops, cursos e outras modalidades educacionais, direcionados à produção audiovisual, incluindo a diversidade de manifestações artísticas e culturais inerentes à área.

Por fim, o Edital 004/2023 foca no chamamento público para o credenciamento de profissionais que desejam ofertar oficinas culturais de capacitação e formação no setor cultural, especificamente para o “Projeto de Oficinas Arte e Cidadania”.

O objetivo central desse edital é reconhecer e contratar especialistas que ofereçam serviços de capacitação e formação por meio de oficinas ou outras atividades educacionais, abordando a variedade de manifestações artísticas e culturais do setor.



“Com um investimento robusto de R$ 3.791.853,77, a iniciativa visa fomentar uma variedade de projetos e ações culturais, proporcionando a artistas, produtores e à comunidade um ambiente rico e diversificado de expressões”, informa o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.