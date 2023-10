Leonardo tem mais uma filha? Mulher diz que sim e pede teste de DNA

Uma mulher que se diz filha do cantor sertanejo Leonardo afirmou que pretende fazer um teste de DNA para confirmar a paternidade. O caso foi reportado pelo programa Balanço Geral, da Record TV, nesta terça-feira (10). Diane, que mora em Portugal, tem 27 anos e contou ter recebido uma carta da mãe biológica que informava que o artista seria o seu pai.

Diane foi adotada quando ainda era criança e, segundo o programa, se mudou para Portugal para trabalhar como modelo. A mulher alegou ter procurado o sertanejo pelas redes sociais, mas afirmou ter sido bloqueada.

“Sempre soube da adoção, … mas já estava bem resolvida com essa questão”, comentou Diane em entrevista ao programa. Segundo ela, os pais adotivos têm recebido cartas da mãe biológica da modelo desde o começo do ano.

“Em um primeiro momento, eu não queria ir atrás”, contou ela. “Eu quero também deixar claro que eu não quero dinheiro, eu não quero nada e não ambiciono nada disso. Eu só quero saber da minha história e se isso é verdade”, afirmou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa de Leonardo para confirmar o caso e questionar se o cantor pretende realizar um teste de DNA, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Ao Balanço Geral, a equipe do artista disse estar em contato com Diane e afirmou que Leonardo não vai se recusar a fazer o teste.

Caso o caso se mostre verídico, a mulher seria a sétima filha do cantor. O sertanejo é pai de Zé Felipe, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz, Pedro Leonardo e Monyque Isabella.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.