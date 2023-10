Lideranças buscam ampliar a aproximação da indústria capixaba com a UFES

Superou as expectativas o encontro das professoras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Edinete Rosa e Lúcia Garcia com a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cristhine Samorini, para tratar da eleição para a reitoria da Ufes. As três lideranças se reuniram na segunda-feira (20) e concordaram em ampliar e consolidar a aproximação da indústria capixaba com a universidade.

Edinete, que é candidata pela Chapa 20 e pode ser a primeira reitora empossada da história da Ufes, destacou a importância de a Findes também ter a sua primeira presidente mulher e ressaltou a importância da parceria com a Findes, com as indústrias, dos investimentos em laboratórios de pesquisa e também do viés social do Sistema “S”, que mantém escolas, cursos de capacitação e o serviço social aos trabalhadores da indústria e comunidade.

Cris Samorini reconheceu a importância de ser a primeira presidente mulher da Findes, e ressaltou a disposição em estabelecer e ampliar parcerias com a universidade, já que um estudo concluiu que as empresas não utilizam todo o potencial da Ufes, por exemplo, para a contratação de estagiários do ensino superior.

A professora Lúcia Garcia, candidata a vice-reitora pela Chapa 20, também ressaltou a importância de Samorini como presidente da Findes e traçou um paralelo com a chapa formada só com mulheres como inspiração para as próximas gerações.