Mais um! PRF recupera veículo adulterado na BR-262 no Sul do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde desta terça-feira, 17, no km 155 da BR-262 em Ibatiba, no âmbito da Operação Terminus, mais um veículo clonado, roubado em 2022 em Vila Velha.

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia PRF de Viana, que realizavam trabalho de combate à criminalidade, deram ordem de parada a uma motocicleta de cor vermelha pilotada por um homem. Durante a abordagem, o mesmo confessou que não tinha CNH e que havia comprado a moto há cerca de uma semana em Muniz Freire.

Nas consultas aos sistemas informatizados, os federais descobriram que a placa ostentada pela moto não tinha nenhum registro. Ao tentarem a identificação através do número do chassis, viram que esse estava registrado em outra placa com restrição de roubo em Vila Velha em 17/08/2022.