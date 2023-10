Mari Fernandez, Guilherme & Benuto, Wesley Safadão e muito mais; confira!

Mais um fim de semana começando e a agenda está repleta de shows locais e nacionais. E neste fim de semana, a principal atração é o Festival I Love Music, que acontece nesta sexta (27) e sábado (28), no Castelão, em Castelo, no Sul do Espírito Santo.

Confira a programação e venha deixar seu fim de semana mais animado!

Sexta-feira (27)

Festival I Love Music – Castelo

Shows com Léo Chaves, Guilherme e Benuto, Mari Fernadez, Kevin o Chris e Parangolé.

Gordinho – Cachoeiro de Itapemirim

‘Resenha do Art’ com Art Samba, Mulekagem do Samba, Koisa Nossa, Grupo Natividade, DJ Wesley Santos, DJ Willian Oliveira.

Bailão do Mazinho – Cachoeiro de Itapemirim

‘HalloWeen do Bailão’ com Os Magnatas, Zé Naldo e Mario Sanfoneiro – a partir das 22h.

Mais informações pelo telefone: (28) 99973-0305

Bar Bom Gosto – Cachoeiro de Itapemirim

Música ao vivo com Samir Carim.

Festa do Abacaxi – Marataízes

19h – Banda Agitaê

21h – Flesh Martins

23h – Salvador

Sábado (28)

Festival I Love Music – Castelo

Eduardo Camiletti, Marcio Pedrazzi, Beat Samba, Matheus e Kauan, Wesley Safadão e Felipe Amorim.

Gordinho – Cachoeiro de Itapemirim

‘HallowBitches Party’ com Mulekagem do Samba, DJ Rodrigo Mag, Matheus Matos e Murilo e DJ Samuka – a partir das 22h;

Premiação para a melhor fantasia / O uso de fantasia não é obrigatório;

Vendas antecipadas pelo site Lebillet.com.br

Festa do Abacaxi – Marataízes

12h – Oficina Gastronômica Culinária do Abacaxi

14h – Sensasamba

16h – Art Samba

19h – Concurso do Abacaxi

20h – Concurso da Rainha da Festa do Abacaxi

22h – Gabriel e Edivando

0h – Henrique de Diego

Domingo (29)

Boteco Mister Pig – Cachoeiro de Itapemirim

‘Samba do Pig’ com Art Samba e William Oliveira – a partir das 17h.

Antecipados R$ 20,00 só chamar no WhatsApp (28) 99928-6242

Festa do Abacaxi – Marataízes

8h – Passeio Ciclístico

10h – Chegada dos ciclistas com show da banda Soul Nice

12h – Oficina Gastronômica

14h – Sué

16h – Ricardão do Forró

19h – Juma Gamel

21h – Barrozinho

23h – Matheus Montana

Bar do Tonho Bola de Pau – Cachoeiro de Itapemirim

Roda de Samba com os Kanalhas do Samba – a partir das 13h30

Em frente ao campo do Coronel Borges, em Cachoeiro.

Confira a programação nos cinemas em Cachoeiro de Itapemirim!

Cine Unimed – Shopping Sul

Sala 01

Besouro Azul 2D

Todos os dias – 16h00 (Dublado)

Som da Liberdade 2D

Todos os dias – 18h15 (Dublado)

O Protetor: Capitulo Final 2D

Todos os dias – 21h00 (Dublado)

Sala 02

Five Nights At Freddy’s 2D

Todos os dias – 16h45 19h00 21h15 (Dublado)

Sala 03

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

Todos os dias – 16h30 (Dublado)

Trolls: juntos Novamente 3D

Todos os dias – 18h30 (Dublado)

Five Nights At Freddy’s 2D

Todos os dias – 20h30 (Legendado)

Sala 04

Mercenários 2D

Todos os dias – 16h15 (Dublado)

Meu Nome é Gal 2D

Todos os dias – 18h45 (Nacional)

O Exorcista – O Devoto 2D

Todos os dias – 20h45 (Dublado)

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Besouro Azul 2D

Sábado e Domingo – 15h15 (Dublado)

Oppenheimer 2D

Todos os dias – 17h45 (Dublado)

O Protetor: Capítulo Final 2D

Todos os dias – 21h00 (Dublado)

Sala 02

Som da Liberdade 2D

Sábado e Domingo – 14h00 (Dublado)

Five Nights At Freddy’s 2D

Todos os dias – 16h45 19h00 21h15 (Dublado)

Sala 03

Trolls 3 – Juntos Novamente 3D

Todos os dias 16h15 (Dublado)

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

Todos os dias – 18h15 (Dublado)

O Exorcista – O Devoto 2D

Todos os dias – 20h15 (Dublado)