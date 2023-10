Medicina e tecnologia de mãos dadas para salvar vidas

A relação entre a medicina e a tecnologia tem revolucionado a maneira como os profissionais de saúde diagnosticam, tratam e previnem doenças, contribuindo significativamente para salvar vidas. Nesse contexto, cooperativas de saúde têm se mostrado uma potência, com investimentos em equipamentos exclusivos e procedimentos inéditos que salvam vidas ou evitam sequelas em pacientes.

No Sul do Espírito Santo, a Unimed Sul Capixaba fez investimentos que trouxeram a cooperativa para uma posição de vanguarda. Para se ter ideia do tamanho do cooperativismo no segmento no País, quatro em cada dez brasileiros que pagam plano de saúde são atendidos por médicos cooperados do Sistema Unimed, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Entre os diferenciais que contribuem para evitar uma das doenças que mais tem crescimento entre mulheres no País é o aparelho de mamografia com compressor curvo. A tecnologia de imagem do equipamento utilizado pela Unimed Sul Capixaba revolucionou a detecção precoce do câncer de mama na região. Além de reduzir significativamente o desconforto durante o exame, ele oferece imagens mais detalhadas, em 3D aumentando a eficácia na identificação precoce da doença.

A tomografia computadorizada de corpo inteiro é outro diferencial para o diagnóstico rápido e preciso de uma ampla gama de condições médicas. Ela fornece imagens detalhadas dos órgãos internos, auxiliando na identificação precoce de doenças graves, lesões traumáticas e distúrbios cardíacos.

A angiotomografia de coronárias, por exemplo, é um procedimento não invasivo que utiliza a tecnologia para avaliar o estado das artérias coronárias. Isso permite um diagnóstico mais preciso de doenças cardíacas, possibilitando intervenções para salvar vidas.

Outro diferencial encontrado na Unimed Sul Capixaba é o procedimento conhecido como plasmaferese. Esta técnica combina medicina e tecnologia de forma única e foi um marco na comunidade médica do Sul do Estado, que agora pode oferecer este tratamento para os pacientes com esclerose múltipla, por exemplo, reduzindo as chances de sequelas.

“A Unimed Sul Capixaba se destaca ao oferecer esses procedimentos de forma exclusiva na nossa região. Essa combinação de expertise médica com tecnologia de ponta coloca o cuidado com a saúde em um novo patamar, garantindo tratamentos precisos e eficazes para salvar vidas”, conta o hematologista da cooperativa Cláudio Brito.

O Hospital da Unimed Sul Capixaba é reconhecido como o único digital do Estado, por meio da certificação internacional HIMSS e faz parte de um seleto grupo de hospitais no Brasil com este selo. O local utiliza prontuários eletrônicos e Business Intelligence para tomar decisões com base em informações em tempo real. Além disso, existe a segurança na administração de medicamentos a pacientes internados, conferindo se está correto por meio de um código de barras impresso nas pulseiras dos clientes.

Este ano, as unidades hospitalares da Unimed Sul Capixaba receberam o título de “Acreditados com Excelência” pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), o que representa um marco importante em seu compromisso contínuo com a qualidade e a excelência na prestação de serviços de saúde.

Seus hospitais oferecem ambientes preparados para atender pacientes com alto grau de complexidade, com centro cirúrgicos compostos por salas de cirurgia inteligentes, algumas equipadas para a realização de neurocirurgias, cirurgias cardíacas, hemodinâmica e até mesmo transplantes renais.

“Estamos sempre em busca de oferecer o que há de mais moderno quando se trata de investimentos em tecnologia. Seja no atendimento clínico, cirúrgico ou nos serviços de diagnóstico, nosso objetivo principal é proporcionar o melhor cuidado possível aos nossos pacientes, unindo a mais avançada tecnologia com uma abordagem humanizada”, avalia o cirurgião cardiovascular e coordenador da Unimed Coração, Lisandro Gonçalves Azeredo.

Cláudio Brito – Médico Hematologista da Unimed Sul Capixaba Lisandro Gonçalves Azeredo – Médico Cirurgião Cardiovascular e Coordenador da Unimed Coração