💰Mega-Sena: sete apostas de Cachoeiro faturam a quadra

Sete apostas de Cachoeiro de Itapemirim levaram a quadra da Mega-Sena. Uma aposta de Salvador faturou o prêmio principal de R$ 32.744.242,80 milhões, ao acertar as seis dezenas.

Os n̼meros sorteados foram: 09- 24 -34 Р39 Р45 Р50.

Duas apostas vencedoras de Cachoeiro foram feitas da Loteria do Guandu, duas na Loteria do Real LTDA, uma na Loteria do Amarelo e outras duas, por canais eletrônicos. Todas foram apostas simples e cada um dos vencedores leva para casa o prêmio de R$1.465,49.

O concurso 2.642, que será realizado neste sábado (7), está estimado em R$ 3 milhões. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.