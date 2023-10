Mega-Sena sorteia nesta terça (3) prêmio de R$ 29 milhões

A Caixa Econômica Federal (CEF) sorteia nesta terça-feira (3), às 20h, um prêmio estimado em R$ 29 milhões no concurso 2640 da Mega-Sena. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2639, sorteada no último sábado (30). Desta forma, o prêmio acumulou de R$ 9 milhões para R$ 29 milhões. Os números sorteados foram: 02 – 08 – 11 – 22 – 48 – 49.

Sorteio da Mega-Sena

Quem quiser concorrer aos R$ 29 milhões já pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

O pagamento on-line é feito via cartão de crédito, com combo mínimo de aposta de R$ 30 e máximo de R$ 945. E outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica.

Valor da aposta

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.

A Mega permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor superar R$ 22,5 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Entretanto, os valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Porém, transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00). Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, o apostador precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.