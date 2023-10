Mega Sena: ES registra 3 apostas ganhadoras com 5 acertos

Três apostadores do Espírito Santo acertaram cinco números no concurso 2639 da Mega Sena e vão colocar no bolso R$28.116,34, cada. As apostas vencedoras são das cidades de Nova Venécia, Serra e Vila Velha.

Ninguém acertou os seis números e o prêmio principal, sorteado neste sábado (30), acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado nesta terça-feira (3), é de R$ 29.000.000,00.

Os números sorteados foram: 02 – 08 – 11 – 22 – 48 – 49

Confira as apostas ganhadoras

NOVA VENECIA/ES LOTERIA CIDADE ALTA 6 Não Simples 1 R$28.116,34 SERRA/ES CASA LOTERICA RAMOS DA ROSA 6 Não Bolão 4 R$28.116,32 VILA VELHA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$28.116,34