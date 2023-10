Mimoso: Câmara aprova aumento de salário de vereadores, prefeito e vice

A Câmara Municipal de Mimoso do Sul aprovou o aumento do salário dos vereadores, prefeito e vice-prefeito da cidade. O reajuste, proposto pela Comissão de Finanças, foi publicado no Diário Oficial do Município do último dia 19 de outubro.

De acordo com o texto, os proventos dos vereadores aumentarão de R$ 4.526,00 para R$ 7.800,00. Já o do prefeito, subirá de R$ 11.800,00 para R$ 16.800,0, e do vice-prefeito, de R$ 6.466,00 para R$ 9.800,00.

Os valores são válidos para a próxima legislatura, de 2025/2028.

Apesar de ser um trâmite considerado normal, o que chamou a atenção foi como a proposta foi votada.

Os projetos de lei 079/2023 e 080/2023 foram apreciados na sessão ordinária do dia 17 de outubro, junto com outras propostas de uma só vez e a votação durou cerca de cinco minutos.