Minha BRK facilita pedido de novas ligações de água e esgoto em Cachoeiro

Clientes da BRK em Cachoeiro têm a facilidade de solicitar novas ligações de água e esgoto por meio da agência virtual Minha BRK (www.minhabrk.com.br). A ferramenta simplifica e agiliza o atendimento aos moradores do município, que podem também resolver uma série de outras questões do dia a dia acessando a agência, sem necessidade de deslocamento até a loja da concessionária, na Ilha da Luz.

Para fazer a solicitação, o cliente deve acessar a agência virtual e procurar pelo serviço de “Ligação Nova”. Em seguida, o solicitante poderá verificar qual é a documentação necessária para Pessoa Física e Jurídica, assim como a documentação do imóvel.

Com os documentos em mãos, o cliente clica em “Iniciar Solicitação” e responde se a caixa padrão já foi instalada – ação de responsabilidade do proprietário do imóvel e que reduz as ações de vandalismo. Caso a adequação não tenha sido feita, o cliente poderá clicar nas instruções de instalação.

Caso a caixa padrão esteja instalada, o cliente estará apto a seguir com o atendimento preenchendo informações como bairro, rua/ avenida, número, complemento, CEP, CPF ou CNPJ do titular da conta e demais dados pessoais. Em seguida, é só enviar os documentos solicitados. Caso a documentação esteja correta, será realizada uma vistoria para a ligação nova e o retorno dado no e-mail informado pelo cliente.

O gerente comercial da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Flávio Galindo, afirma que a companhia tem o compromisso de facilitar a vida do cliente e oferecer agilidade no atendimento às demandas. “A agência virtual é a ferramenta adequada para isso, sendo necessário apenas o acesso à internet e alguns cliques”, destacou.

Por meio da Minha BRK é possível pedir ainda a troca de titularidade, religação, segunda via fácil, acessar minhas contas, histórico de consumo, fazer autoleitura e simulação de faturas. Clientes podem também notificar problemas e realizar atualização cadastral.

A BRK disponibiliza atendimento via WhatsApp pelo número (11) 99988-0001 de segunda a sexta das 08h às 20h e sábados das 08h às 14h, e o telefone 0800 771 0001 e site, que funcionam 24 horas. Em horário comercial, a concessionária conta com a página no Facebook para atendimentos.