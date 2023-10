Mostra virtual projeta artistas de Cachoeiro e cidades do Sul do ES

O público já pode conferir a mostra on-line de vídeos do projeto Lab. Atua — Laboratório de Videoperformance, iniciativa que conta com apoio da Lei Rubem Braga (LRB).

Os materiais, disponíveis nos sites labatua.my.canva.site e www.youtube.com/atuacao, foram produzidos em laboratório on-line nos meses de agosto e setembro, com artistas profissionais e amadores de várias cidades do sul do Estado, entre elas: Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Itapemirim e Piúma. Durante o processo, os alunos participaram de duas oficinas, sendo uma de técnicas de vídeo e outra de teorias da performance.

Segundo o produtor executivo do projeto, Weber Cooper, a proposta era produzir vídeos com temáticas socioambientais a partir do conceito da ecoperformance. “A ecoperformance propõe o ambiente e o corpo do artista como dimensões inseparáveis para uma criação performativa, de maneira que o ambiente não é apenas pano de fundo e sim um protagonista da cena”, afirma Weber, que também foi um dos professores da oficina.

A sessão conta com as seguintes obras: “TRANSCESTRALIDADE”, de Agatha Benks; “Alento”, de Bruno Silva; “Sísifo”, de Kzenato (Carlos Luz); “Ca(s)cos”, de Gabriel Barbieri; “Concreto”, de João Victor Barbosa; “Eco sistema”, de Naiane Estevam.

Os vídeos da mostra seguem disponíveis até o dia 8 de outubro. Lab.Atua é uma realização do grupo Atuação, e foi contemplado no edital 014/2021 da LRB. O projeto conta, também, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro.

Serviço:

Mostra Online

Data: a partir de 29 de setembro

Até: 8 de outubro

Acesse em: https://labatua.my.canva.site/ e www.youtube.com/atuacao