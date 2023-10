Motorista é socorrido após se envolver em acidente na ES 482 em Alegre

Na manhã desta quarta-feira (18), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito entre um carro e um caminhão na rodovia ES 482, zona rural de Alegre, Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), quando a equipe chegou ao local, o condutor e o passageiro do Fiat Uno, de cor vermelha estavam sendo socorridos pelas ambulâncias do Pronto Socorro de Alegre e Samu. O Corpo de Bombeiros auxiliou na retirada de uma das vítimas das ferragens.

O motorista do caminhão realizou teste do etilômetro que deu negativo. Não foi possível submeter o outro condutor ao teste devido ao estado de saúde. Ele foi encaminhado para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.