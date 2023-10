PRF recupera caminhonete roubada avaliada em 130 mil reais

A Polícia Rodoviária Federal recuperou na madrugada de quarta-feira, em Venda Nova do Imigrante, uma caminhonete de cor azul e ano 2020, com valor aproximado de 130 mil reais. O veículo havia sido furtado em Vitória em julho deste ano.

Os Grupos de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal, da delegacia da Serra e da delegacia de Viana, abordaram o veículo no km 104 da BR-262 e passaram a realizar inspeção em seus elementos identificadores. Na vistoria, os agentes constataram haver sinais de adulteração e, ao descobrirem a verdadeira numeração dos agregados, concluíram que aquele automóvel se tratava na verdade de um clone de um outro semelhante, de mesma marca, modelo e cor, sendo que o original possuía uma restrição de roubo ocorrido em 12 de julho deste ano no município de Vitória.

Diante dos fatos, em tese, em razão do cometimento do crime de adulterar sinal identificador de veículo, a caminhonete e o suspeito, um homem de 70 anos, foram encaminhados à Delegacia Regional da Polícia Civil em Venda Nova do Imigrante para os procedimentos do flagrante.