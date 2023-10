Mulher é ameaçada com facão pelo próprio companheiro em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste sábado (7), para atender a ocorrência de ameaça de um homem contra a própria mulher no bairro Niterói, em Atílio Vivácqua.

De acordo com a PM, os policias foram informados por uma senhora que ela o seu companheiro brigado minutos antes. Outros dois homens também estavam no meio da confusão. Segundo a vítima, o desentendimento aconteceu por causa da utilização de drogas e álcool.

De acordo com a vítima, seu companheiro fez ameaças utilizando um facão. Os policiais chegaram no local, porém, o agressor não se encontrava mais, somente a vítima.

Ela foi orientada a procurar a Delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Ninguém foi preso.

