Mulher é assassinada com diversos tiros dentro de bar

Uma mulher, de 49 anos, foi assassinada com diversos tiros dentro de um bar, nesta sexta-feira (13), no município de Medeiros Neto, no extremo Sul da Bahia.

A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do assassinato. A vítima, identificada como Arlete Rocha França, possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas.

De acordo com testemunhas, a mulher foi alvejada por um homem, não identificado, que chegou ao bar e efetuou cerca de cinco disparos contra ela e fugiu em seguida.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas.