Muniz Freire a todo vapor para a disputa da Copa Sesport 2023

O secretário de Desporto, Cultura e Turismo Mário Spadetti da Prefeitura de Muniz Freire, participou, da entrega de uniformes e materiais esportivos para os municípios participantes da edição 2023 da Copa Sesport 2023 de Futebol Amador.

O evento aconteceu no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, e contou com as presenças do governador Renato Casagrande e do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, além de representantes das outras equipes participantes.

Muniz Freire é um dos 64 municípios que receberam os kits, que contêm dois jogos completos de uniformes, duas bolas, duas redes e cinco camisas para a comissão técnica e tudo isso para incentivar ainda mais a equipe para a Copa Sesport 2023.

“O futebol amador desempenha um papel fundamental na integração das comunidades, promoção da saúde e desenvolvimento de valores como trabalho em equipe, disciplina e respeito. Ao apoiar o esporte amador. E isso não passou despercebido para a atual gestão”, destacou o secretário Mário Spadetti.

Competição

A Copa Sesport 2023 terá finais únicas no Estádio Estadual Kleber Andrade, no dia 16 de dezembro. A disputa será, mais uma vez, regionalizada e no formato “mata-mata”, em jogos de ida e volta com premiações para os três melhores times classificados. O município que ficar com o terceiro lugar na competição vai receber, além de medalhas e troféus, um trator cortador de grama.

Já o segundo colocado será premiado com troféus, medalhas, um trator cortador de grama e uma academia popular, ou multiexercitador a escolha do município. O grande campeão vai faturar troféus, medalhas, uma academia popular ou multiexercitador, além de uma van.