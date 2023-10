Mutirão vai zerar fila de consultas oftalmológicas em Vila Velha

De olho no futuro. Esse é o nome de um projeto realizado pela Secretaria de Saúde de Vila Velha em parceria com o Hospital Evangélico, com o objetivo de zerar a fila de consultas oftalmológicas na cidade. Para isso, serão realizados mutirões até março de 2024 e o primeiro acontece neste sábado (21), no novo Ambulatório do Hospital Evangélico, com o atendimento de 300 munícipes previamente agendados.

Atualmente, há 1.391 na fila da regulação pela consulta em oftalmologia adulto em Vila Velha e o mutirão tem justamente o objetivo de solucionar essa demanda reprimida. “Esta é mais uma das estratégias que estamos realizando ao longo deste ano para ampliar a assistência à população. Vamos zerar a fila de espera por esta especialidade médica”, destaca a secretária de Saúde, Cátia Lisboa.

É importante ressaltar que nos próximos mutirões serão atendidos usuários que já estão aguardando pela consulta. Quem ainda não fez o agendamento deve se dirigir à Unidade de Saúde de sua referência.

Saúde ocular

A saúde ocular também foi foco de um outro mutirão que aconteceu no primeiro semestre, quando 600 usuários que aguardavam na fila pela cirurgia de catarata fizeram seus exames pré-operatórios e estão realizando a aguardada cirurgia.

Os cuidados com a saúde ocular são de extrema importância. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que cerca de 2,2 bilhões de pessoas no planeta têm deficiência visual. Dessas, pelo menos um bilhão têm algum tipo de deficiência que poderia ter sido evitada ou que ainda não foi tratada.

No Brasil, as principais doenças oculares acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são: erros de refração (miopia, astigmatismo, hipermetropia), catarata, glaucoma e doenças da retina (retinopatia diabética, retinopatia da prematuridade, degeneração macular relacionada à idade).

Serviço: Mutirão de consultas oftalmológicas

Sábado (21), a partir das 6h

Local: Ambulatório do Hospital Evangélico, em Alecrim

Atendimentos previamente agendados