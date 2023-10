Nasce Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi nasceu às 00h21 desta sexta-feira (6). Biancardi fez cesárea e tudo correu bem. Mavie já está no quarto, com a mãe. O parto aconteceu na maternidade São Luiz Star, em São Paulo.

Bruna deu entrada na unidade de saúde na quinta-feira (5), após a bolsa romper. No momento, Neymar estava na Arábia Saudita, onde atua pelo Al-Hilal desde agosto deste ano, mas já embarcou para o Brasil.

A tradicional maternidade paulista foi inaugurada em 2022. Na maternidade, há 77 quartos mais simples para acomodar todas as gestantes que chegam à unidade. No entanto, todos contam com assistente virtual Alexa, da Amazon (para fazer o check-in, por exemplo, e avisar a enfermaria sobre o choro de bebês), de acordo com reportagem da “Veja” de abril do ano passado.

A diária da suíte presidencial chega a custar R$ 12 mil, com um cômodo para a gestante e outro para acompanhantes. Já o quarto ‘luxo’ sai por R$ 7 mil, a noite.

As acomodações mais luxuosas têm até um camarote anexo à sala de parto — o chamado ‘life lounge’, onde até dez pessoas são servidas por garçons enquanto esperam o nascimento. Os convidados podem ver a criança a partir de um vidro que, polarizado, fica transparente quando o recém-nascido chega ao mundo. Segundo a “Veja”, uma câmera bate fotos automaticamente do grupo para registrar a reação do primeiro contato com o bebê.

Os lençóis são do tipo 400 fios e os banheiros são equipados com itens da grife Trousseau. No topo do edifício, há uma adega para 200 garrafas e chef francês.