NOTAER promove a 3ª edição do projeto “Portões Abertos”

A 3ª Edição do projeto “Portões Abertos” NOTAER vai acontecer dia 8 de outubro, à partir das 08h30min, com uma incrível estrutura que está sendo preparada para receber toda a família na Praça do Papa, em Vitória.

Além de prestigiar os atletas da Corrida NOTAER Suzano que estarão cruzando a linha de chegada, o público também vai poder interagir com os Harpias. No local terá a exposição de aeronaves do NOTAER para fotos e filmagens, uma área kids com picolé, açaí, pipoca para a alegria dos pequenos.

Uma super praça de alimentação com food trucks variados, estará no local com muita comida gostosa e chopes artesanais, além da Banda Casaca, como atração musical.

Portões Abertos NOTAER 2023 vai acontecer neste domingo (8), de outubro, de 08h30min às 13h00min, na Praça do Papa, em Vitória.