Nova Jerusalém em Anchieta irá ganhar nova praça e estádio reformado

O bairro Nova Jerusalém, na sede de Anchieta, irá ganhar uma praça com a revitalização da rotatória e a ordem de serviço para execução da obra será assinada pelo prefeito Fabrício Petri nesta sexta-feira (06), às 18h, no Estádio da comunidade, onde haverá a inauguração das obras de reforma do espaço esportivo.

A praça será edificada na rotatória, em uma área de 870m2. O objetivo da construção é implantar um local de lazer no bairro e reorganizar o trânsito, além de revitalizar a entrada principal da comunidade. O local terá playground, pergolado, bancos, canteiros e iluminação em led.

Já o Estádio de Nova Jerusalém passou por ampla reforma e revitalização. Entre os serviços executados, foram: recuperação de estruturas danificadas, interior e externas, inclusive a pintura das paredes, metais e pisos; substituição de equipamentos esportivos, com cercamento das áreas esportivas com grades e redes de proteção; substituição dos dispositivos hidrossanitários e elétricos dos banheiros e salas de uso comum.

Ainda foi realizado o calçamento da área lateral ao campo de vôlei e a instalação de jardineiras, bancos, playground e mesas com tabuleiro de xadrez para lazer; instalação de 18 novos refletores para o campo/quadras e de quatro postes na área de entorno, além da realização de serviços de paisagismo.