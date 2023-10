Novos Talentos: banda de crianças vem encantando Conceição do Castelo

Conceição do Castelo é o berço desse novo talento que acabou de nascer e está pronto para despontar além dos limites do município que fica na região serrana do Espírito Santo. A Banda Novos Talentos é formada somente por integrantes sub 12 que encantam por onde se apresenta. Apesar da pouca idade, o talento é de gente grande.

“Lido com música aqui na cidade há muito tempo e vi a oportunidade de formar uma banda com crianças. Realizamos um ensaio, deu certo e começamos as apresentações e foi sucesso.” conta Marciel Martinusso, que é idealizador do projeto e conta com o apoio do Matheus Ferreira, Edmar Nalli e familiares dos integrantes mirians.

Em apenas três meses de existência, de acordo com o Marciel, eles têm se apresentados em eventos pela cidade como a Festa do Sanfoneiro, no início de setembro e a Feira de Negócio de Conceição do Castelo, além do projeto Cantar, que é outro idealizado por Marciel que incentiva pessoas de várias faixas etárias de Conceição do Castelo a mostrar o seu potencial artístico.

A banda é formada por seis componentes: Murilo de 11 anos no violão, Ruan de 11 anos na sanfona, Heitor de 8 anos na bateria e nos vocais Iara de 10 anos, Gabriel de 10 anos e Yan de 11 anos.

E os planos para o futuro? “É entrosar cada vez mais essa galera para que eles continuem se apresentando e encantando o público”, finaliza Marciel.

