O tempo muda? Veja a previsão para este domingo (15) em Cachoeiro

Neste domingo (15), o tempo volta a abrir um pouco mais, em grande parte do Espírito Santo, segundo o Incaper. No Sul do Estado, chove rápido em algumas áreas, mas com abertura de nuvens no decorrer do dia.

Nas demais regiões, o dia será com predomínio de sol, entre poucas nuvens, e sem previsão de chuva. As temperaturas voltam a subir em todo o solo capixaba.

De acordo com o Instituto Clima Tempo, a previsão para Cachoeiro é de tempo nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre mínima de 19º e máxima de 26º.