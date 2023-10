Obras de construção de novo Cras avançam no interior de Cachoeiro

As obras para a construção do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do distrito de Soturno, interior de Cachoeiro, seguem avançando.

O espaço, que está sendo erguido na rua Jácomo Silotti, será referência em atendimento para os moradores do distrito e outras localidades do entorno, envolvendo um conjunto de profissionais que irão ofertar apoio e acompanhamento especializado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Fruto de um investimento de quase R$ 800 mil, o Cras de Soturno, que será o nono do município, está previsto para ser entregue no primeiro trimestre de 2024.

Na manhã da última segunda-feira (9), o prefeito Victor Coelho e a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra, estiveram presentes no local para supervisionar o andamento das obras.

“Será mais um importante passo que damos rumo a uma assistência social ainda mais presente e atuante no interior. Os Cras são equipamentos públicos de suma importância para nossa rede de atendimento, que realiza ações destinadas a assistir às famílias em situação de vulnerabilidade social”, afirma a secretária.

“Recentemente, realizamos a entrega do Cras do bairro Alto Independência, e agora damos continuidade na missão de fortalecer a rede de assistência social de Cachoeiro, com a construção da unidade de Soturno. Esses espaços são essenciais no combate às desigualdades e na garantia dos direitos dos cidadãos, auxiliando aqueles que mais precisam”, afirmou.

Atendimento nos Cras

Atualmente, Cachoeiro conta com oito Cras em funcionamento. Os atendimentos acontecem das 8h às 17h.

Nesses equipamentos públicos, as famílias em situação de vulnerabilidade social participam de atividades sendo acompanhadas por meio dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

As unidades também são porta de entrada novos usuários do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e para acesso a programas assistenciais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O atendimento é realizado por demandas espontâneas e, quando necessário, efetua o acompanhamento de famílias com base em um conjunto de intervenções, continuadas e pactuadas entre a equipe multidisciplinar, visando garantir direitos e cidadania.

Em sua página no site da Prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br), a Semdes disponibiliza uma lista com telefones e endereços de todos os Cras do município.