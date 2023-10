Onze shows de astros da música vão agitar o fim de semana em Castelo

Já começou a contagem regressiva para o fim de semana, especialmente para quem vai curtir em Castelo, cidade que recebe, nesta sexta (28) e sábado (29), no Castelão, o I Love Music Festival. No palco, grandes astros da música nacional: Matheus e Kauan, Wesley Safadão, Felipe Amorim, Mari Fernandez, Kevin O’Chris, Léo Chaves, Guilherme e Benuto, Parangolé, Beat Samba, Marcio Pedrazzi e Eduardo Camiletti. E o aquecimento para o festival mais amado do Espírito Santo será na Micareca, o Carnaval fora de época de Castelo.

Uma das atrações do Festival é a hitmaker Mari Fernandez, que já emplacou 11 músicas ao mesmo tempo nas principais paradas, sendo oito delas faixas do seu primeiro audiovisual “Mari Fernandez Ao Vivo Em Fortaleza”, álbum que ficou em primeiro lugar no Deezer, tornando-a a segunda artista mais ouvida no stream. Seus hits já ultrapassaram fronteiras chegando a mais de 150 países. Este ano, fez sua primeira turnê internacional nos EUA e gravou seu segundo DVD “Ao Vivo em São Paulo”.

No show em Castelo, o repertório da cantora estará repleto de hits, como “É pra sofrer calado”, “Deixa eu viver” e “Seu brilho sumiu”. Mari Fernandez soma mais de 12 milhões de ouvintes no Spotify, mais de dois bilhões de visualizações no Youtube, mais de três bilhões de streams nas plataformas de música e 10 milhões de Seguidores nas redes sociais. Além disso, lançou também sua label “Mari Sem Fim”, que lotou estádios arrastando mais de 120 mil pessoas que curtiram essa experiência sem hora para terminar.

No line up do Festival também estão confirmadas duas potências da música sertaneja: a dupla Matheus e Kauan e o cantor Léo Chaves, que prometem diversão a valer e muita música boa.

Os irmãos Matheus e Kauan saíram do interior de Goiás e ganharam destaque no cenário nacional. Consolidados como uma das maiores duplas sertanejas do país, têm uma carreira repleta de sucessos, como “Que sorte a nossa”, “Ser humano ou anjo”, “O nosso santo bateu” e “A rosa e o beija-flor”.

Já o mineiro Léo Chaves chegou ao estrelato ao lado do irmão, Victor. Com o fim da dupla – que anunciou a retomada após cinco anos – ele seguiu em carreira solo, com muito sucesso. Gravou um DVD solo, lançou canções que caíram no gosto do público e segue rodando o país encantando com seu talento e hits.

Os ingressos para o evento estão disponíveis para venda no site LeBillet. O público tem a opção de adquirir ingressos individuais para cada dia do evento ou optar pelo passaporte, com acesso a todas as atrações nos dois dias do festival.

Serviço

I Love Music Festival

Data: 27 e 28 de outubro

Local: Castelão, em Castelo

Atrações: 27/10 (sexta-feira): Mari Fernandez, Kevin O Chris, Guilherme e Benuto, Leo Chaves e Parangolé | 28/10: Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Beat Samba, Marcio Pedrazzi, Felipe Amorim e Eduardo Camiletti.

Ingressos: R$90 (1° lote, meia entrada, pista); R$150 (1º lote, meia entrada, área vip) | R$160 (2º lote, meia entrada, passaporte pista) | R$230 (2º lote, meia entrada, passaporte área vip)

Vendas: https://lebillet.com.br/group/i-love-music?fbclid=PAAabPtPXi5hAlUL5DQka400CrzGejEjnA1XDWFaOEx4ymioyLZJgpqzeN4_8

Classificação: 18 anos