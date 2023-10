Operação Urias: polícia prende suspeito de homicídio em Iúna

Investigações da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio das Delegacias de Polícia de Iúna e Muniz Freire, resultaram na prisão de um homem de 25 anos suspeito do crime de homicídio contra Amarildo Domingos Leite Cote, de 38 anos, ocorrido no dia 31 de agosto, na região de Uberaba, no município de Iúna. A ação foi realizada durante a operação ‘Urias’, deflagrada na manhã da última quarta-feira (11), no bairro Quilombo, na Cidade de Iúna.

Policiais civis realizaram diligências no bairro para localizar o suspeito. O homem foi preso em casa e não reagiu à prisão. Na residência dele, foram apreendidos quatro aparelhos celulares, um caderno com anotações financeiras e três pen drives.

Inicialmente, o investigado foi considerado testemunha, pois estava com a vítima a bordo de uma caminhonete Fiat/Strada no momento do crime. O suspeito alegou que uma motocicleta com dois ocupantes teria ultrapassado o seu veículo e o obrigou a parar, tendo em seguida, um dos ocupantes descido e dito para ele sair do veículo que o problema não era com ele e em seguida, teria sacado uma arma de fogo e desferido vários tiros na cabeça da vítima, que estava no banco do carona. O suspeito ainda foi ao Pronto Socorro municipal, com o pretexto de socorrer a vítima, que morreu no hospital.

Instantes após a consumação do crime foi criada uma força tarefa para levantar dados e informações no local do crime, com diligências preliminares e coleta de vestígios. A Operação Urias foi uma etapa externa da investigação.

A equipe de investigação constatou poucos dias após o crime que a versão apresentada pelo suspeito não era crível quando confrontada com os demais indícios e evidências. Com o passar dos dias e os trabalhos técnicos integrados entre investigadores e peritos criminais, bem como a utilização de ferramentas tecnológicas, chegou-se à hipótese de que o homem seria autor, co-autor ou partícipe do crime.

Segundo as investigações, o conduzido era afilhado de casamento da vítima e trabalhavam juntos na mesma empresa há dez anos. No interrogatório, ele confessou que a vítima foi executada com cinco tiros quando estava distraída no interior do veículo e não teve chance de defesa. A principal motivação seria uma dívida de aproximadamente R$ 40 mil, cujo credor era a vítima.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional estadual para o cumprimento da prisão temporária de 30 dias, podendo ter a prisão preventiva decretada com a conclusão das investigações.

Operação Urias

O nome da operação faz alusão a história bíblica de Urias, um grande guerreiro no exército do rei Davi. Ele era leal e corajoso, mas Davi cometeu adultério com sua esposa e mandou matar Urias para encobrir o pecado. Um crime de traição, assim como o homicídio que gerou a operação.