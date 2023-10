Oportunidade! Simec Cariacica abre novas vagas de emprego e estágio

A Simec Cariacica está com novas vagas abertas para diferentes funções. Há oportunidades para o quadro próprio e para estágio. Há vagas para cargos como operador de Ponte Rolante, mecânico de Manutenção de Equipamentos e técnico em Mecânica de Refrigeração, além de estágio em nível superior para estudantes de Engenharia que estejam nos últimos períodos do curso de Engenharia Mecânica.

A empresa, localizada em Jardim América, pertence ao Grupo SIMEC, uma das mais importantes indústrias siderúrgicas de aços especiais das Américas. Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar o currículo na plataforma Gupy (gruposimec.gupy.io).

Os benefícios para os empregados incluem plano de saúde e plano odontológico, transporte fretado, vale-transporte, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, alimentação na empresa, vale-alimentação, previdência privada, bônus de retorno de férias, convênios com instituições de ensino, Gympass, entre outros. Já os estagiários têm direito à alimentação no local, transporte fretado, vale-transporte, seguro de vida e bolsa no valor de R$ 1.300,00 (superior).

Confira as vagas:

Quadro próprio

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – 3 (TRÊS) VAGAS

Inscrições via GUPY até o dia 13/10/2023.

Requisitos: Curso completo em Técnico em Mecânica de Manutenção; Experiência com montagem de rolamentos; Conhecimento em Hidráulica e Pneumática; Pacote Office Básico; Conhecimento prático de desenho técnico. Desejável: Habilidade com torno e fresa; NR-33, NR-11 (Ponte Rolante) e NR35.

OPERADOR DE PONTE ROLANTE – LAMINAÇÃO – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até o dia 13/10/2023.

Requisitos: Ensino Médio Completo; Treinamento de Operação de Ponte Rolante (NR-11). Desejável: Formação em Brigada de Incêndio (NT07); Conhecimento prático básico de Excel; Trabalho em Altura (NR-35).

LÍDER DE EQUIPE DE PRODUÇÃO – LAMINAÇÃO – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até o dia 13/10/2023.

Requisitos: Nível Técnico em Metalurgia ou Mecânica ou Elétrica ou Eletrônica ou áreas afins; Conhecimento prático em Excel básico; Conhecimento prático em Metrologia; Experiência em processos de laminação de barras e perfis; Ponte Rolante – NR11. Desejável: Brigada de Incêndio; Treinamento em Laminação de Aços Longos; Calibração; Espaço confinado – NR-33; Ponte Rolante – NR11.

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO – LAMINAÇÃO – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até o dia 31/10/2023.

Requisitos: Graduação completa em Engenharia Mecânica ou Metalúrgica ou Produção; Conhecimento intermediário em Excel; Conhecimento prático de Calibração de produtos laminados. Desejável: Inglês avançado; Conhecimento em Power BI e Protheus (TOTVS); Curso de auditor líder.

OPERADOR DE PISO – LAMINAÇÃO – 3 (TRÊS) VAGAS

Inscrições via GUPY até o dia 13/10/2023.

Requisitos: Ensino Médio Completo, Vivência anterior em processos industriais. Desejável: Formação em Brigada de Incêndio; Metrologia Formação em espaço confinado (NR-33); Cursos de Ponte Rolante (NR-11); Técnico em Mecânica.

ANALISTA MANUTENÇÃO MECÂNICA – PLENO – ACIARIA – 1 (UMA) VAGA

Cadastro via GUPY até o dia 20/10/2023.

Requisitos: Superior Completo Engenharia Mecânica ou áreas afins e/ou Tecnólogo em Gerenciamento de Produção ou áreas afins. Desejável: Treinamento de NR-35 Trabalho em Altura, NR-33 Espaço Confinado, Conhecimentos em equipamentos de Aciaria Elétrica; Conhecimento prático Pacote Office Intermediário (Excel, Power Point, Outlook e Word).

TÉCNICO EM MECÂNICA DE REFRIGERAÇÃO – 1 (UMA) VAGA

Cadastro via GUPY até o dia 13/10/2023

Requisitos: Formação em Técnico em Mecânica ou Técnico de Refrigeração; Conhecimento e experiência em manutenção de refrigeração de máquinas industriais. Desejável: Conhecimento Pacote Office; CNH tipo B; Experiência em fabricação de dutos para refrigeração; Experiência em Solda; Conhecimento de interpretação de desenhos mecânico.

TÉCNICO DE PROCESSO DA LAMINAÇÃO – LAM. LINHA MÉDIA – 1 (UMA) VAGA

Cadastro via GUPY até o dia 13/10/2023.

Requisitos: Técnico em Mecânica ou Metalurgia ou áreas afins ou superior em áreas afins; Conhecimento prático em Pacote Office básico; Conhecimento prático em Instrumentos de Medição e/ou Metrologia. Desejável: Desempeno de materiais; Superior em Engenharia Mecânica e/ou Metalurgia.

Estágio

ENGENHARIA MECÂNICA (NÍVEL SUPERIOR) – LAMINAÇÃO – 1 (UMA) VAGA

Cadastro via GUPY até o dia 13/10/2023

Requisitos: estar cursando Mecânica (noturno), ou já estar formado, mas com pendência de estágio; ter disponibilidade para estagiar por no mínimo um ano, das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira.