Orquestra capixaba apresenta música antiga com instrumentos de época no ES

A Trupe Barroca, mais uma vez, colocará os pés na estrada. Após o sucesso das apresentações da turnê “As Quatro Estações”, a orquestra lança agora o espetáculo “Concertos na Vila”. As apresentações, todas gratuitas e que incluem também masterclasses para alunos de projetos sociais e ensaios abertos, acontecerão nos dias 09, 10 e 30 de outubro respectivamente em Campos dos Goytacazes (RJ), na Igreja de Nossa Senhora do Carmo; Alto Caparaó (MG), na Primeira Igreja Presbiteriana; e em Vitória (ES), na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Centro.

Essa nova leva de apresentações de A Trupe Barroca, ao contrário de “As Quatro Estações” trará um repertório que não se restringirá ao compositor Vivaldi, incluindo também Corelli, Leclair e Mozart.

Dessa vez, a formação da Trupe contará com os músicos Dennys Serafim (violista e cravista), Diego Adinolfi (violinista), Felipe Ribeiro (violinista) e Christian Munawek (violoncelista). Seguindo a tradição da proposta do grupo, serão utilizados instrumentos de época e réplicas perfeitas.

Além do aspecto educacional, a acessibilidade é muito valorizada em todos os projetos que A Trupe Barroca realiza. O projeto se realizará em espaços totalmente acessíveis para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida e, além disso, oferecerá o acompanhamento de um intérprete de libras. A audiodescrição, se necessária, será feita por um dos membros da equipe com experiência nessa prática ao início de cada atividade.

O projeto é uma realização da WS Projetos Criativos e do FUNCULTURA, da Secretaria de Estado da Cultura, conta com a parceria do Instituto Brasileiro de Cultura Artes (IBRAC), o apoio do projeto Orquestrando a vida e da OPAC.

Turnê “Concertos na Vila”, de A Trupe Barroca

Dia 09/10: Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, às 20h.

Dia 10/10: Primeira Igreja Presbiteriana, em Alto Caparaó, Minas Gerais, às 19h30.

Dia 30/10: Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Vitória, Espírito Santo, às 19h30.