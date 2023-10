Ótimo ou péssimo? Eleitores de Castelo avaliam prefeito João Paulo Nali

De acordo com o instituto de pesquisas Solução, o prefeito de Castelo, João Paulo Nali (PTB) é avaliado de forma positiva por mais de 80% dos eleitores, entrevistados, entre os dias 27 e 28 de setembro, na sede e nos distritos do município.

A pesquisa, realizada em parceria com o site AQUINOTICIAS.COM, aponta que 55, 2% dos eleitores avaliam o gestor como bom e 32,5% como ótimo.

Aqueles que não aprovam o perfil de trabalho do prefeito totalizam um pouco mais de 5%, sendo 3,9% que classificam o chefe do Poder Executivo de Castelo como ruim e 1,4% como péssimo.

Cerca de 7,0% dos entrevistados não responderam. No total, foram ouvidos 415 eleitores. A margem de erro do estudo é de 4,9% para mais ou para menos.

