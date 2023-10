Outubro Rosa: mortes por câncer de mama no ES impressionam

Neste domingo (1º), a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio da Gerência de Políticas e Organizações de Redes de Atenção à Saúde (Geporas), inicia a campanha “Outubro Rosa – Se ame, Se toque, Se cuide”. O objetivo é conscientizar as mulheres para a importância de adotar medidas preventivas contra o câncer de mama.

A referência técnica da Geporas, Joszilene Teodoro de Jesus, ressalta a importância dos cuidados com o corpo para a prevenção do câncer. “Como medidas que podem contribuir para a prevenção da doença, é importante que a mulher seja estimulada e empenhada em praticar atividade física regularmente, manter o peso corporal adequado, adotar uma alimentação mais saudável e evitar ou reduzir o consumo de bebidas alcóolicas, outro fator de proteção importante é a amamentação”, disse Joszilene Teodoro de Jesus.

Estudos indicam que o câncer de mama, quando identificado em estágios iniciais, apresenta prognóstico mais favorável no tipo de tratamento a ser adotado, o que possibilita 95% de cura, nas pacientes.

Câncer de mama no ES

Segundo o Painel de Oncologia Brasil, no Espírito Santo foram registrados em 2022, 1.443 casos de mulheres com câncer. Em 2023, de janeiro a 15 de setembro, foram 676 casos registrados. Conforme o Núcleo Especial de Programação de Serviços de Saúde (Nepss), de janeiro a 28 de setembro deste ano, foram registradas 8.399 internações.

Já durante todo o ano de 2022, foram 14.752 internações. Ainda segundo o Nepss, o Estado registrou o quantitativo de 175.475 procedimentos realizados em 2022 e 124.469, realizados de janeiro a 28 de setembro de 2023.

Em relação à realização de mamografias, foram realizados 81.465 exames, em 2022, e 49.525 de janeiro a julho deste ano, conforme informações do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) – Ministério da Saúde.

Quanto aos óbitos por câncer de mama feminino, segundo o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), foram registrados no Estado em 2022, 369 mortes. E de janeiro a setembro deste ano, foram 244 óbitos em decorrência da doença.



Sinais e sintomas:

– Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos;

– Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual;

– Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade;

– Saída espontânea de secreção unilateral (um dos mamilos);

– Lesão de pele na mama que não responde aos tratamentos tópicos;

– Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral;

– Presença de linfadenopatia axilar;

– Aumento progressivo do tamanho da mama, com a presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca de laranja;

– Retração na pele da mama;

– Mudança no formato do mamilo.

Como e onde buscar tratamento:

Toda mulher, em qualquer faixa etária, deve conhecer seu corpo e estar atenta a qualquer alteração. Caso detecte algo, deve buscar orientação e ajuda em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Uma das medidas instituídas dentro da política pública para a detecção precoce do câncer de mama está no rastreamento por mamografia. O exame deve ser feito por mulheres, na faixa etária dos 50 aos 69 anos, a cada 2 anos, mesmo que não apresentem sinais ou sintomas da doença e a porta de entrada dessa paciente é a Unidade Básica de Saúde (UBS), onde o médico da família faz a solicitação do exame. A partir do resultado, a paciente é encaminhada para uma unidade de referência para tratamento.

A possível cura da paciente pode ser avaliada após cinco anos de tratamento e acompanhamento das mulheres devido à complexidade da doença. Os tratamentos podem ser alternativos entre a quimioterapia, radioterapia e a hormônio terapia, de acordo com o tratamento adotado pelo fármaco, da conduta terapêutica adotada pelo oncologista e da resposta do organismo da paciente.

O Espírito Santo tem hospitais qualificados para a realização do tratamento de câncer de mama. Entre eles estão:

Hospital classificado como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)

– Hospital Santa Rita de Cássia (HSRC-AFECC) – instituição filantrópica conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS);

Hospitais classificados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON)

– Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) – instituição filantrópica, conveniada ao SUS;

– Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam) – instituição pública federal, vinculada à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes);

– Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV) – instituição filantrópica, conveniada ao SUS, vinculada à instituição de ensino Emescam;

– Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) – instituição filantrópica, conveniada ao SUS, vinculada à instituição de ensino Univix;

– Hospital Maternidade São José (HMSJ) – instituição filantrópica, vinculada ao SUS;

– Hospital Rio Doce – instituição filantrópica, vinculada ao SUS;

Ações realizadas durante o mês de outubro

Durante todo o mês, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Área Técnica de Promoção da Equidade, e a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), promoverão palestras de esclarecimento sobre o câncer de mama em alguns municípios, entre eles: Anchieta, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Presidente Kenedy e Vitória.

Programação:

10/10 às 09h30 – Palestra no Sistema Prisional de Bubu em Cariacica.

11/10 às 10h – Palestra no Instituto Braille de Vitória com a área técnica de Pessoa com deficiência (PCD).

17/10 a partir das 09h – Palestra a população LGBTI+ e pescadoras em Anchieta.

23/10 as 9h – Palestra na Aldeia Indígena Caieras Velha – Aracruz.

24/10 às 14h – Palestra com a AMAES (Mães de pessoas autistas e outras deficiências) + Grupo de Mães Eficientes no Auditório da Secretaria Estadual de Saúde em Vitória.

25/10 às 9h – Palestra no Centro Pop com a população em situação de rua em Cachoeiro de Itapemirim.

26/10 às 18h – Palestra para o Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), em Colatina.

28/10 às 08h30 – Ação em Presidente Kenedy com a comunidade cigana e quilombola.

Ações realizadas nos hospitais estaduais

Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba)

Durante o mês de outubro, no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila serão realizadas ações direcionadas aos colaboradores do hospital:

1- Cuidando Daquela que Cuida – Bom dia com acolhimento na recepção social e entrega de flores às mulheres colaboradoras que estarão deixando o plantão e para as que estarão assumindo o plantão que se inicia.

2- Dramatização de sombra – Palhaços vão abordar profissionais do Himaba oferecendo o ombro para acompanhá-las e, após três ou quatro passos, eles entregarão um cartão vermelho com a seguinte mensagem: “quanto tempo faz que você realizou o exame do câncer de mama?” – uma forma de conscientizar a colaboradora da importância do auto-cuidado.

3- Uma roda de conversa com café, na qual será abordado o tema, com a professora Luziane do curso de Biomedicina do IFES de Vila Velha, com o objetivo de enfatizar a importância da saúde do trabalhador.

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

A campanha Outubro Rosa ganhará diversas atividades no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. A princípio, o hospital terá até o final de outubro, sua fachada iluminada na cor rosa, a cor da campanha.

Nos dias 18 e 19, acontecerá um Quiz, organizado pelo setor de Recursos Humanos (RH), que ocorrerá na entrada do refeitório.

Ainda nos dias 18 e 19 de outubro, o setor de Nutrição, vai preparar refeições especiais para serem servidas com a cor rosa, como arroz de beterraba e pudim chinês.

Ao longo do mês, na entrada da recepção principal da unidade, acompanhantes e familiares serão surpreendidos com um painel confeccionado pela Equipe Multidisciplinar. Nele, além de bolas e frases de empoderamento, haverá um espelho. “A ideia é que as mulheres se olhem e se valorizem. Vejam sua beleza e tenham orgulho do ser humano que são”, comentou Nívia Pereira, coordenadora da Equipe Multidisciplinar.

“Estaremos vestidos de rosa para lembrar a campanha e incentivar o diagnóstico precoce da doença. Enquanto instituição de saúde, temos a obrigação de disseminar informação e impulsionar o tratamento dessas muitas mulheres que lutam contra o câncer”, explicou o diretor geral do Hospital Dr. Jayme, Joubert Andrade da Silva.

Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho

Para celebrar a campanha Outubro Rosa o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, realizará no dia 17 de outubro, às 13h, uma palestra com o médico mastologista Dr. Luiz Silva Neto, que abordará o tema sobre a importância da realização do autocuidado na prevenção do câncer, direcionada aos colaboradores, pacientes e usuários do hospital.