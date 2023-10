Outubro Rosa: roda de conversa marca encerramento da campanha

Histórias de superação marcaram a Roda de Conversa Viver, Amar, Cuidar, encontro promovido pelo serviço de Oncologia da Unimed Sul Capixaba no último dia 30 de outubro. A ação marcou o encerramento do Outubro Rosa, que aborda principalmente a prevenção ao câncer de mama e faz parte da Campanha Saúde em Dia promovida pela cooperativa.

Momentos de dúvida, medo, mas também de muita coragem e vitórias diárias foram compartilhados pelas pacientes participantes. A professora e socióloga Sherlany da Silva Cavalcanti, 43, está vivenciando os desafios de um tratamento de câncer de mama diagnosticado em junho deste ano.

Para ela, que está passando por quimioterapia, estar em um evento como este é uma forma de ganhar mais força. “Só de saber que não estamos sozinhas, que outras pessoas vivem o mesmo processo e conseguem superar, já nos dá mais ânimo para enfrentar os desafios”, comentou.

Já a paciente Izabelle Pereira foi compartilhar sua cura e falar também dos desafios do pós-tratamento. Ela, que foi diagnosticada aos 31 anos, já passou por quimio e radioterapia, além de duas cirurgias. Hoje, descobriu no artesanato uma nova forma de recomeçar.

“O artesanato é minha terapia, é uma forma de me redescobrir. Passar por uma tempestade nos transforma, mas hoje posso dizer que ter fé, cuidar do emocional, focar na cura e passar por tudo de cabeça erguida faz toda a diferença”, afirmou.

Leia também: Procon e Outubro Rosa: confira 10 direitos de quem tem câncer de mama

O encontro contou também com a participação da equipe do serviço de Oncologia da Unimed Sul Capixaba, entre eles os oncologistas Raphael Luzório e Mariana Novaes.

“Nossos pacientes estão no centro do nosso cuidado. A missão diária de toda a equipe é oferecer um tratamento humanizado, com nosso trabalho, mas também doando nossa força e apoio em todo o processo. Ficamos muito felizes em ver tantos bons resultados”, comentou o médico.

A oncologista finalizou: “Estamos aqui acolhendo, trazendo informação, para mostrar que a vida pode seguir da melhor maneira possível.”