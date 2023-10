Padre de Muniz Freire morre aos 57 anos após infecção bacteriana

O padre Levy Ferreira das Neves, conhecido como padre Levy, pároco da paróquia Imaculado Coração de Maria, em Piaçu, distrito de Muniz Freire, morreu nesta terça-feira (17), aos 57 anos. A informação foi confirmada pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Nascido em Afonso Cláudio em 28 de agosto de 1966, padre Levy foi ordenado presbítero em outubro de 2002, pelo Dom Silvestre Scandian, SVD. Teve atuação em diversas paróquias da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Ele estava internado há 47 dias com infecção bacteriana do Sistema Nervoso Central, além de Acidente Vascular Encefálico (AVC).

“Confortados pela Esperança na Ressurreição, confiamos o Padre Levy Ferreira ao Senhor da Vida e unimo-nos em oração aos familiares, membros do clero e amigos, neste momento de tristeza e dor”, escreveu a diocese, em nota publicada pelo Vicariato para Comunicação.

Padre Levy fez os estudos primários no Seminário Salesiano de Virgínia, Jaciguá, distrito de Vargem Alta. Posteriormente, ao concluir o ensino médio foi encaminhado para o noviciado na Comunidade Salesiana Sagrado Coração de Jesus em Barbacena (MG), onde permaneceu entre 1º de janeiro de 1994 e dezembro deste mesmo ano.

Em 1995 começou os estudos de Filosofia na Comunidade Salesiana Beato Filipe Rinaldo, em Belo Horizonte, na capital mineira. Em Janeiro de 1997 iniciou o seu tirocínio na Comunidade Salesiana São João Bosco em Cachoeira do Campo (MG) deixando a comunidade para iniciar seus estudos Teológicos em 31 de dezembro de 1998.

Cursou Teologia na Comunidade Salesiana São Tomas de Aquino (BH) em 01 de janeiro de 1999, terminando seus estudos em 2002.

No dia 25 de novembro de 2001, ocorreu solenemente sua Ordenação Diaconal na Paróquia São Pedro Apóstolo – Venda Nova do Imigrante, sendo conferida por Dom Luiz Mancilha Vilela, à época Bispo Diocesano de Cachoeiro de Itapemirim. A ordenação sacerdotal aconteceu um ano depois, em dia 26 de outubro de 2022 na paróquia São Sebastião do Alto Guandu, proferida pelo Arcebispo Metropolitano do Estado do Espírito Santo, Dom Silvestre Luís Scandian, SVD.

Entre os meses de janeiro e dezembro de 2003 foi conselheiro da Comunidade Salesiana Nossa Senhora da Comunicação (BH). Também atuou como econômo da mesma comunidade. Em 01 de janeiro de 2005 foi nomeado pároco da paróquia Cristo Luz dos Povos (BH), onde permaneceu até o ano de 2005.

Foi diretor da Comunidade Salesiana Cristo Luz dos Povos, no bairro Cabana, em Belo Horizonte. Em Brasília, assumiu os cargos de econômo do Colégio Salesiano de Brasília (2006 – 2007) e Vigário Paroquial no Santuário Dom Bosco de Brasília, no Distrito Federal (2008). Em janeiro de 2009 foi diretor da Comunidade Salesiana Maria Auxiliadora, em Para de Minas.

Na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim atuou como pároco da Paróquia São Pedro Apóstolo, em Venda Nova do Imigrante, (2009 – 2012). Em janeiro de 2013 foi transferido como Vigário da Paróquia Cristo Luz dos Povos, em Irupi. Nesse mesmo ano (2013) foi nomeado pároco desta mesma paróquia, permanecendo nesta função até 2017.

Entre 26 de novembro de 2017 e 02 de dezembro de 2018 foi apresentado como vigário paroquial da paróquia São Geraldo Magela, em Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, em São José do Calçado. Porém em 9 de dezembro de 2018, Levy foi novamente empossado pároco da paróquia Imaculado Coração de Maria, em Piaçu, onde permaneceu até sua morte.