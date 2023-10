Padre Levy será sepultado em Venda Nova do Imigrante nesta quarta (18)

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim divulgou os detalhes do velório e do sepultamento de padre Levy Ferreira das Neves, que morreu na manhã desta terça-feira (17), por conta de uma infecção bacteriana do Sistema Nervoso Central e Acidente Vascular Encefálico (AVC).

O corpo do padre será velado até quarta-feira (18) em três munícipios, onde o sacerdote atuou como pároco e vigário paroquial.

Nesta terça (17), na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim, foi celebrada a primeira missa de corpo presente em honra do padre Levy. Às 18h, o corpo foi trasladado para Piaçu, onde Levy era pároco desde 2018. Na igreja matriz da Paróquia Imaculado Coração De Maria haverá duas missas: a primeira às 20h30 e a segunda, às 23h, celebrada pelo bispo diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa.

Nesta quarta (18), o corpo do religioso será trasladado para Venda Nova do Imigrante onde, aconteceu a Ordenação Diaconal e entre os anos de 2009 e 2012, Levy atuou como pároco. Na Igreja Matriz da Paróquia São Pedro Apóstolo, será realizado o velório a partir das 7h. Às 10h, será celebrada a missa exequial e logo após o sepultamento no cemitério Padre Emílio.

Padre estava internado

Natural de Afonso Cláudio, padre Levy Ferreira das Neves morreu aos 57 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (17).

Levy deu entrada na Unimed Sul Capixaba no dia 1º de setembro de 2023, com um quadro de Infecção Bacteriana do Sistema Nervoso Central, além de Acidente Vascular Encefálico (AVC), evoluindo com uma piora clínica e necessidade de suporte ventilatório por meio de respirador.

Neste período, necessitou de confecção de traqueostomia e gastronomia, sendo transferido da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para Unidade Semi Intensiva no início deste mês (outubro).

Nos últimos dias, padre Levy estava sem sedação, porém, permanecia desacordado (em estado comatoso), sem interação, estável hemodinamicamente, necessitando de drogas vasoativa para manutenção de níveis pressóricos satisfatórios e com necessidade de suporte com ventilação mecânica, sem febre e apresentando alterações glicêmicas.

O falecimento foi confirmado pelo Vicariato para comunicação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim às 09h41 desta terça-feira (17).