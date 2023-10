Palestras, Inovação e oportunidades com Fórum Café & Leite em Alegre

Na quinta-feira (5) e também na sexta-feira (6), acontece o Fórum Café & Leite, do Programa Inova Capixaba – Agricultura in Foco, no Parque de Exposições Geraldo Santos, em Alegre.

O evento faz parte do Programa de Popularização da Inovação (Inovapop) da Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e contará com estandes, palestras de especialistas e autoridades, além da exposição de práticas inovadoras que já são sucesso na região do Caparaó.

O Fórum Café & Leite é gratuito e direcionado para agricultores, empresários, acadêmicos e todos aqueles interessados em impulsionar a inovação e o crescimento sustentável no agronegócio.

O coordenador de Inovação do município de Alegre, William Fadini, ressaltou que a Inovação é prioridade para diversos setores da sociedade.

“O Fórum Café & Leite promove o estímulo à economia, através de atração empresas, startups e empreendedores que buscam oportunidades de negócios. Isso pode resultar em investimentos, criação de empregos e crescimento econômico para a região. Eventos de inovação muitas vezes destacam o talento local e oferecem oportunidades para que as pessoas mostrem suas habilidades criativas. Isso pode inspirar outros residentes a explorar suas próprias ideias inovadoras”, destacou.

Confira a programação do Fórum Café & Leite

INOVA CAPIXABA – AGRICULTURA IN FOCO

Quinta-feira (05)

8h – Recepção dos Participantes

Recepção dos Participantes 9h – Cafeicultura Capixaba: Oportunidades e Desafios

Moderador: Lucio Herzoh de Muner

9h05 às 09h45 – Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura Capixaba – Michel

Tesch Simon – SEAG

09h50 às 10h30 – Gestão econômica de propriedade cafeeira – Murilo Antônio Pedroni – SENAR

10h35 às 10h55 – Debate

11h15 às 12h – ABERTURA OFICIAL DO EVENTO.

12h às 13h – Almoço

Moderador: Abraão Carlos Verdin Filho – INCAPER

13h05 às 13h35 – Inovações Tecnológicas na cafeicultura de Montanha: Cultivares, Mecanização e

Uso de Drones – Cesar Abel Krohling – INCAPER

13h40 às 14h10 – Potencial de Qualidade de Cultivares de Café Arábica – Fabiano Tristão Alixandre – INCAPER

14h15 às 14h45 – IG Caparaó: Visão de Futuro – Maxwell Assis de Souza – INCAPER

14h50 às 15h15 – Debate

15h20 às 16h10 – Painel: Os benefícios da Tecnologia e Inovação no Setor Agropecuário

Participantes: Bruno Lamas (SECTI), Michel Tesch Simon (SEAG), Samuel Assis (UFES), Sávio Berilli

(IFES) – Moderador – Jales Junior – SECTI

16:10 às 16h30 – Intervalo Café

17h10 às 17h40 – Samuel de Assis Silva – UFES Alegre – Tema: Soluções Digitais na Agricultura e

Silvicultura.

17:45 às 18h30 H – Pit de Startup

18h30 – Encerramento

Sexta-feira (06)

8h – Recepção dos participantes

8h30 – Abertura do Seminário

9h – Pecuária Leiteira Capixaba: Oportunidades e Desafios

Moderador: Bernardo Lima Bento de Mello – Coordenador de Produção Animal do Incaper

9h05 às 9h35 – Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia do Leite – Filipe Barbosa Martins- SEAG

9h40 às 10h20 – Utilização de Biotecnologias de reprodução animal para melhoria da qualidade genética do rebanho– Michele Riciere Bastos– UFES

10h25 às 10h55 –Prova Genética de animais leiteiros- Joedson Scherer- Associação de criadores e produtores de gado de leite do ES.

10h55 às 11h10 – Debate

11h15 às 12h – Fórum de Secretários de Inovação e Tecnologia

11h10 às 13h – Almoço

Moderador: Lorena Vidaurre – INCAPER

13h30 às 14h10 – Feira de touros Pró-genética: Política pública de melhoria da qualidade do rebanho no Espírito Santo– Roberto Ramos Sobreira– INCAPER

14h15 às 14h55 – A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta na Realidade Sul Capixaba – Ivan Jannotti Wendling- UFES

15h às 15h40 – Inovações Tecnológicas na pecuária: Uso de Drones na pulverização – Acácio Nascimento– SEMEAR

15h40 às 16h – Debate

16:00 – Encerramento